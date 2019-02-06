الحكومة اليمنية تنتقد صمت الأممى إزاء انتهاكات الحوثيين

عدن(أ ش أ)

انتقدت الحكومة اليمنية ما وصفته بـ "تعامى الأمم المتحدة" عن انتهاكات ميليشيات الحوثى لأسباب غير واضحة.

وقال وزير الإعلام اليمنى، معمر الإريانى- فى تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الانتهاكات الحوثية واضحة آخرها: تعرض وفد الفريق الأممى لإطلاق نار دون إدانة من قبل الأمم المتحدة".

وأضاف الإريانى " أن كل الانتهاكات اليومية والقتل والتدمير دون أن يكون هناك صوت واضح ومعبر من هو الطرف الذى ينقض الاتفاقات والذى ينتهك اتفاق السويد من شأنه إضعاف دور الأمم المتحدة أمام المجتمع الدولى".

يأتى ذلك فيما وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء الجنرال، مايكل أنكر لوليسغارد، الذى حل محل الجنرال المتقاعد، باتريك كاميرت، فى قيادة بعثة الأمم المتحدة المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار الهش فى مدينة "الحديدة" شمال غربى اليمن.