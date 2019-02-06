وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني - في بيان اليوم - أن الحريري أشاد، خلال الاتصال، بالخطاب الذي ألقاه شيخ الأزهر، وما تضمنه من كلام نبيل وبناء، وبدعوة فضيلته مسيحيي المنطقة العربية اعتبار أنفسهم جزءا من هذا الشرق والكف عن اعتبار أنفسهم أقليات.

وأشار مكتب الحريري إلى أن رئيس الوزراء اللبناني وفضيلة الإمام الأكبر، توافقا في الرأي حول أن لبنان كان ولا يزال المساحة المعروفة في هذا الشرق ككيان حي لهذا العيش المشترك وللاعتدال واحترام المعتقدات.

وأكد الحريري أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة كتبت صفحة مشرقة في التاريخ بتنظيمها الزيارة ولقاء الأخوة الإنسانية، مسجلا إعجابه باحتضان الشعب العربي الإماراتي لهما.. كما ثمن زيارة البابا فرنسيس لدولة الإمارات كتعبير عن حتمية التلاقي بين أبناء الديانتين في أي بلد أو منطقة كانوا، ترجمة لقيمة العيش المشترك في عالم اليوم، معربا عن أمله في أن تنتصر هذه القيم في مستقبل الشرق والإنسانية عموما، بجهود جميع المخلصين.