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التموين: استلام 80 ألف طن قصب من المزارعين يوميا

الأربعاء، 06 فبراير 2019 04:15 م
التموين: استلام 80 ألف طن قصب من المزارعين يوميا الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أكد محمد عبد الرحيم، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام توريد القصب من المزارعين من خلال 8 مصانع تابعة للشركة فى محافظات الوجه القبلى وأنه يتم استلام كميات تقرب من 80 ألف طن قصب يوميا لإنتاج 8 آلاف و500 طن سكر يوميا.

وأضاف محمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بصرف مستحقات المزارعين أولا بأول وأنه من الأسبوع الثانى من شهر يناير الماضى يتم صرف مستحقات المزارعين بشكل مستمر بالتنسيق مع وزارة المالية .

 


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التموين

محمد عبد الرحيم قصب

المزارعين




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