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البورصة: سوديك تتقدم بمستندات زيادة رأسمالها إلى 1.396 مليار جنيه

الأربعاء، 06 فبراير 2019 04:52 م
البورصة: سوديك تتقدم بمستندات زيادة رأسمالها إلى 1.396 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تقدم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، بمستندات قيد زيادة أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 1.369 مليار جنيه ليصبح 1.396 مليار جنيه بزيادة قدرها 27.5 مليون جنيه موزعة على عدد 6.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد، تخصص بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة ومسددة بنسبة 100% من الاحتياطى الخاص – علاوة إصدار الأسهم وفقا للقوائم المالية فى 30 يونيو لعام 2018.

 

وأضافت البورصة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن المستندات المقدمة من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

 


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