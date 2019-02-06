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البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "لورد للتجارة" بقيمة 90 مليون جنيه

الأربعاء، 06 فبراير 2019 09:00 م
البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "لورد للتجارة" بقيمة 90 مليون جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة لورد للتجارة والصناعة لعدد 762 ألف سهم بقيمة 90.7 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة النصر للتطوير العقارى لعدد 1.2 مليون سهم بقيمة 12 مليون جنيه.
 
كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة الإسماعيلية للصناعات الغذائية لعدد 778 ألف سهم بقيمة 7.8 مليون جنيه.
 
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات" 116 مليون جنيه بكمية تداول 3.5 مليون سهم لعدد 30 شركة.
 

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