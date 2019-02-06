البنك المركزى: 23.4 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم فى 3 أشهر

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أعلن البنك المركزى المصرى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول العالم ارتفع خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018 /2019 ليبلغ 4 .23 مليار دولار منها (6 .16 مليار دولار واردات و78 .6 مليار دولار صادرات) مقارنة بحجم التبادل التجارى الذى بلغ 58 .20 مليار دولار خلال الربع ذاته من العام المالى الماضى 2017 /2018 منها (74 .14 مليار دولار واردات و83 .5 مليار دولار صادرات).

وأضاف البنك - فى التقرير الصادر عنه اليوم الأربعاء - أن حجم التبادل التجارى بين مصر وأهم الشركاء التجاريين (14 دولة تستحوذ على 60% من إجمالى حجم التبادل التجاري) بلغ نحو 1 .14 مليار دولار خلال العام المالى الحالى مقارنة بـ9 .11 مليار دولار خلال العام المالى الماضي.

وأوضح أن حجم الصادرات المصرية إلى أهم الشركات التجاريين ارتفع خلال الفترة السابق ذكرها لتصل إلى 25 .4 مليار دولار مقابل 7 .3 مليار دولار خلال العام المالى الماضي، كما ارتفع حجم الواردات المصرية ليبلغ 85 .9 مليار دولار مقابل 15 .8 مليار دولار.

وأشار إلى أن الصين الشعبية احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر بحجم تبادل تجارى بلغ نحو 6 .1 مليار دولار منها (5 .1 مليار دولار واردات و9 .71 مليون دولار صادرات)، أعقبها فى المرتبة الثانية الولايات المتحدة بحجم تبادل تجارى بلغ 5 .1 مليار دولار (منها 5 .867 مليون دولار واردات و3 .652 مليون دولار صادرات).

وأوضح أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثالثة بحجم تبادل تجارى بلغ 48 .1 مليار دولار منها (2 .1 مليار دولار واردات و195 مليون دولار صادرات)، ثم الإمارات فى المرتبة الرابعة من حيث أهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجارى 4 .1 مليار دولار منها (1 .956 دولار واردات و1 .471 مليون دولار صادرات).

وجاءت إيطاليا فى المرتبة الخامسة بحجم تبادل تجارى 3 .1 مليار دولار منها (2 .462 مليون دولار واردات و4 .904 مليون دولار صادرات)، ثم ألمانيا بحجم تبادل تجارى بلغ نحو 03 .1 مليار دولار منها (2 .747 مليون دولار واردات و3 .289 مليون دولار صادرات)، فيما بلغ حجم التبادل التجارى مع المملكة المتحدة 9 .985 مليون دولار منها (8 .527 مليون دولار واردات و1 .458 مليون دولار صادرات).

واحتلت سويسرا المرتبة الثامنة بحجم تبادل تجارى بلغ 4 .845 مليون دولار منها (1 .591 مليون دولار واردات و3 .254 مليون دولار صادرات)، وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والهند نحو 5 .779 مليون دولار منها (7 .434 مليون دولار واردات و8 .344 مليون دولار صادرات)، فيما سجل حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا نحو 8 .697 مليون دولار منها (6 .663 مليون دولار واردات مقابل 2 .34 مليون دولار صادرات).

وذكر البنك المركزى أن تركيا جاءت فى المرتبة الحادية عشر بحجم تجارة بلغ 7 .693 دولار منها (9 .499 مليون دولار واردات و 8 .193 مليون دولار)، تلاها فرنسا بحجم تجارة بلغ 7 .662 مليون دولار منها (3 .502 مليون دولار واردات و4 .160 مليون دولار)، ثم الكويت بحجم تجارة بلغ 8 .503 مليون دولار منها (7 .476 مليون دولار واردات و1 .27 مليون دولار) بينما بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وإسبانيا 476 مليون دولار منها (9 .277 مليون دولار واردات و1 .198 مليون دولار صادرات).