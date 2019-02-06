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الاتحاد الأوروبى يرفض اندماج سيمنس وألستوم بدعوى الاحتكار

الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:08 م
الاتحاد الأوروبى يرفض اندماج سيمنس وألستوم بدعوى الاحتكار اجتماع الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
بروكسل – رويترز
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انهارت خطة سيمنس الألمانية وألستوم الفرنسية، لإنشاء شركة سكك حديدية أوروبية كبيرة اليوم الأربعاء بعدما رفضت جهات مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى الاتفاق وقالت إنه سيضر بالمنافسة وسيؤدى لزيادة أسعار المستهلكين.
 
ورفضت المفوضية الأوروبية أيضا مسعى شركة فيلاند- فيركه لشراء وحدة من أوروبيس، أكبر شركة لصهر النحاس فى أوروبا لأنه قد يرفع أسعار المستهلكين.
 
ومن المرجح أن يؤدى الرفض إلى تعزيز الجهود الفرنسية والألمانية لتخفيف قواعد المنافسة الأوروبية والنظر لعمليات الدمج من منظور عالمى وليس أوروبيا فحسب، وربما السماح أيضا بدور أكبر لوزراء الاتحاد الأوروبي.
 
كانت سيمنس وألستوم تسعيان لدمج عملياتهما فى السكك الحديدية من أجل المنافسة على نحو أكثر كفاءة مع سي.آر.آر.سى الصينية المملوكة للدولة فى الأسواق العالمية وهى خطوة دعمتها الحكومتان الألمانية والفرنسية اللتان تشجعان إنشاء شركات صناعية عملاقة.
 
لكن مفوضة الاتحاد الأوروبى للمنافسة مارجريت فيستاجر قالت إنها رفضت الاتفاق لحماية المنافسة فى صناعة السكك الحديدية الأوروبية.
 

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وألستوم

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