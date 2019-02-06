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"الإصلاح الزراعى": برامج توعية للتوسع بالزراعة النظيفة لتوفير الغذاء الصحى

الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:12 م
"الإصلاح الزراعى": برامج توعية للتوسع بالزراعة النظيفة لتوفير الغذاء الصحى الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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قال الدكتور حسن الفولى، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إن برامج حول إلى أهمية التوعية بالتوسع فى الزراعة النظيفة الخالية من المبيدات التى تساهم فى توفير الغذاء الصحى والآمن للمواطنين حيث يتوافق ذلك مع مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خاصة مبادرة "مواطن وكرامة – 100 مليون صحة"، والتى تهدف الى تحسين وضع المواطن المصرى.

 

جاء ذلك خلال افتتاح مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ورشة عمل مشروع الزراعة النظيفة لتوفير الغذاء الصحى والآمن للمواطنين، والتى جاءت ضمن توصيات مؤتمر تعاونيات الإصلاح الزراعى الأول والذى عقد بعنوان: "قصة نجاح بين الحاضر والمستقبل"، تحت رعاية الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

 

وشدد مدير الهيئة خلال ورشة العمل التى شارك فيها رؤساء الادارات المركزية ومديرى العموم بالاصلاح الزراعى، ومديرى مديريات الإصلاح الزراعى بالمحافظات، على سرعة حصر جميع الأصول الخاصة بالإصلاح الزراعى المملوكة للدولة تنفيذا لتكليفات الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، لانشاء قاعدة بيانات لتلك الأصول لميكنتها، كذلك حصر كافة البيانات الخاصة بالاراضي، خاصة غير المستغلة والمساحات المٌستردة تمهيدا لطرحها بالمزاد العلنى بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية وفقا لتوصيات مجلس إدارة الهيئة.

 

وأكد الفولى على ضرورة قيام مديرى مديريات الإصلاح الزراعى بالاهتمام بإزالة التعديات على أراضى الإصلاح وتنفيذ ذلك بالتعاون مع الأجهزة المختصة، بجانب أهمية التعاون والتنسيق مع المحافظين لتقنين الأراضى، لافتا الى انه تم تشكيل لجنة لمراجعة الحسابات والموازنات الخاصة للمشروعات المقامة على أراضى الإصلاح الزراعى انه فى حال وجود أى مشروعات لم تحقق ارباح، سيتم التحقيق غى اسباب خسارتها، وبحث امكانية تحويلها الى مشروعات منتجة ورابحة.

 

وقال أننه فيما يتعلق بمشروع توزيع العجلات العشار على المرأة المعيلة والأرامل والأسر الصغيرة من محدودى الدخل فانه يتطلب من مديرى المديريات العمل على توعية المواطنين الراغبين فى الاستفادة من ذلك المشروع بمدى جدواه وكيفية الاستفادة منه، كذلك نبه مدير الهيئة على مديرى المديريات بتوعية المواطنين نحو الإسراع بالتسجيل فى منظومة كارت الفلاح لصرف الأسمدة المدعمة لهم والاستفادة بالخدمات الخاصة بالمنظومة.


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الاضلاح الزراعى

المبيدات

التعديات على الاراضى

صرف الأسمدة




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