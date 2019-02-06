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"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:05 م
"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية برنامج "الحياة اليوم"
كتب محسن البديوى
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قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الإدلاء ببيانات "التعداد الاقتصادى" ليس اختياريًا ولكن واجبا على المواطنين، موجهًا رسالته لأصحاب المنشآت والأعمال، :"أنتم تساعدون وطنكم عشان يخطط كويس ويحقق تنمية اقتصادية من خلال الإدلاء بالبيانات الصحيحة والسليمة".

وأكد "بركات" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة "، أن البيانات الفردية فى غاية السرية، والقانون يكفل الحماية ولن يحصل عليها أى جهة سواء رقابية أو ضريبية أو مالية لأى سبب من الأسباب، لأن البيان إحصائى ولا يعتد به أمام المحاكم أو الجهات التى تستند على هذه البيانات.

وأشار إلى أن الجهاز نزل الميدان على مراحل وعدد الباحثين الميدانيين وصل لـ 1400باحث، وهناك استجابة كبيرة لدى المواطنين، ومعدل الأداء يسير طبقًا للمخطط وتم إنجاز 40% من العمل الميدانى.

 

 


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