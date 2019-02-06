الأمم المتحدة: بيونج يانج تستخدم مطاراتها لإجراء تجارب صاورخية

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، استمرار كوريا الشمالية استخدام برنامجها الصاروخى والباليستى، حيث تستخدم مطاراتها ومنشآتها لإجراء تجارب صاورخية لحماية أسلحتها من ضربات محتملة.

وقالت اللجنة- فى تقرير لها أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- أن " العقوبات ضد كوريا الشمالية غير فعالة، حيث لا زالت بيونج يانج تحصل على شحنات غير شرعية من منتجات النفط وبيع الفحم المحظور".

وأضافت أن "بيونج يانج تستخدم منشآت مدنية، بينها مطارات لتجميع صواريخ باليستية وإجراء تجاربها لكى تحمى أسلحتها من ضربات قاضية ".

وأكدت اللجنة أنه تم إرسال التقرير إلى مجلس الأمن فى وقت يستعد فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لعقد قمة ثانية هذا الشهر مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، لإحراز تقدم فى نزع السلاح النووى لبيونج يانج.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تقود مساع فى الأمم المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية قاسية على كوريا الشمالية ردا على تجاربها النووية وإطلاقها صواريخ فى 2017.