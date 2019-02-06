اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

مصر تتسلم الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة مليارى دولار

الرقابة الإدارية تعيد أكثر من مليار جنيه للدولة.. وترشد 2 مليار و800 مليون من استبعاد أسر غير مستحقة للدعم

"التعليم" تعلن تفاصيل مسابقة المعلمين.. التقديم إلكترونيا والتعاقد مؤقت لمدة تيرم واحد والانتهاء من المسابقة 1 مارس

النائب العام يأمر بحبس 22 متهما فى عصابات الهجرة غير الشرعية

المالية: سداد المستحقات الزائدة عن 500 جنيه إلكترونيا مايو المقبل

التموين: استلام 2.5 مليون طن قصب من المزارعين حتى الآن ومخزون السكر يكفى 4 أشهر

الإسكان تحذر من التعرض للنصب فى شركات تبيع أراضى بمدينة سفنكس الجديدة.. وتطلق التيار بمحطة محولات ابنى بيتك بـ6 أكتوبر الجديدة

وزير البترول: إنتاج حقل ظهر يتجاوز 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميا فى 2019

طقس غير مستقر خلال الـ72 ساعة المقبلة.. الأرصاد تحذر: انخفاض بالحرارة يصل لـ11 درجة.. وأمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء