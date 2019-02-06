اعتقال وزير الإسكان فى زامبيا بتهمة الكسب غير المشروع

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أعلنت لجنة مكافحة الفساد فى زامبيا توجيه الاتهام إلى وزير البنية التحتية والإسكان رونالد شيتوتيلوا، بإخفاء ممتلكات يعتقد أنه اشتراها بطريق غير مشروع.



وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية أن لجنة مكافحة الفساد فى زامبيا اعتقلت شيتوتيلوا اليوم /الثلاثاء/ ثم أطلقت سراحه بكفالة بانتظار جلسة الاستماع بالمحكمة، موضحة أن الأخير لم يعلق حتى الآن على هذه التطورات.

ولم تتطرق اللجنة إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك.



ويُعد شيتوتيلوا أول وزير فى الحكومة بزامبيا يتم اعتقاله لتورطه فى الكسب غير المشروع منذ إعادة انتخاب الرئيس الحالى إدجار لونجو عام 2016

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يُشار إلى أن شيتوتيلوا من الممكن أن يواجه حكماً بالسجن لحوالى 5 أعوام إذا تمت إدانته.