video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استئناف الحركة بميناء الإسكندرية بعد تحسن الأحوال الجوية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:58 ص
استئناف الحركة بميناء الإسكندرية بعد تحسن الأحوال الجوية ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق

قررت هيئة ميناء الإسكندرية، استئناف التحركات داخل الميناء اليوم، بعد تحسن الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، كما تواصل هيئة الميناء فى حركة الشحن والتفريغ بمينائى الإسكندرية والدخيلة على كافة الأرصفة بشكل طبيعى.

يذكر أن محافظة الإسكندرية شهدت طقس سيىء مساء أمس، أمطار ورياح شديدة، مما أثر على حركة السفن بالميناء وتوقفت الحركة لساعات لحين هدوء الرياح.

ووجه اللواء بحرى مدحت عطيه، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بضرورة متابعة إدارة الحركة الحالة الجوية وتأثيرها على حركة السفن وغلق البوغاز فى حاله ارتفاع الأمواج حفاظا على الأرواح وسلامة السفن .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وقف التحركات بميناء الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

حاله الطقس

ميناء الاسكندريه

التحركات داخل ميناء الاسكندرية




لا تفوتك
المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة