استئناف الحركة بميناء الإسكندرية بعد تحسن الأحوال الجوية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت هيئة ميناء الإسكندرية، استئناف التحركات داخل الميناء اليوم، بعد تحسن الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، كما تواصل هيئة الميناء فى حركة الشحن والتفريغ بمينائى الإسكندرية والدخيلة على كافة الأرصفة بشكل طبيعى.

يذكر أن محافظة الإسكندرية شهدت طقس سيىء مساء أمس، أمطار ورياح شديدة، مما أثر على حركة السفن بالميناء وتوقفت الحركة لساعات لحين هدوء الرياح.

ووجه اللواء بحرى مدحت عطيه، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بضرورة متابعة إدارة الحركة الحالة الجوية وتأثيرها على حركة السفن وغلق البوغاز فى حاله ارتفاع الأمواج حفاظا على الأرواح وسلامة السفن .