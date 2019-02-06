video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 07:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اجتماعات مكثفة لـ"الغرف السياحية" لوضع قائمة بأولويات القطاع

الأربعاء، 06 فبراير 2019 07:00 ص
اجتماعات مكثفة لـ"الغرف السياحية" لوضع قائمة بأولويات القطاع رئيس اتحاد الغرف السياحية أحمد الوصيف
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

يبدأ الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى عقد سلسلة اجتماعات عاجلة لوضع قائمة بأولويات القضايا التى تخص قطاع السياحة، وذلك بعد أن اكتمل التشكيل الرسمى لمجلس إدارته وعقد أولى اجتماعاته الإجرائية، والتى تم خلالها اختيار أحمد الوصيف رئيسا للدورة الحالية.

اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد ستتولى وضع قائمة بالأولويات خلال الفترة المقبلة، ومنها ملف التدريب، وتطوير المراكز التابعة للاتحاد مثل مركز القيادة الأمنة ومركز تدريب الطهاة، مع صياغة خطط تحرك سريعة على كافة المستويات بالتعاون مع الغرف السياحية الخمس.

ويأتى ملف التدريب على رأس أولويات الاتحاد لرفع كفاءة العنصر البشرى بقطاع السياحة، وكذلك مناقشة منظومة تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية الجارى العمل عليها بالتعاون مع خبراء من منظمة السياحة العالمية.

وكانت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، قد عقدت اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية المنتخب لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وذلك في ضوء حرص الوزارة على تهنئة المجلس الجديد واستعراض الدور المنوط بهم القيام به خلال الفترة المقبلة، لتحقيق رؤية وزارة السياحة للنهوض بالقطاع، وتعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت وزيرة السياحة أنها بداية جديدة وأن نجاح أي عمل لن يؤتى بثماره إلا من خلال التعاون والتنسيق والمسئولية المشتركة لكافة الأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى أهمية العمل بشكل مؤسسى خلال الفترة القادمة ، والتعاون والتنسيق فيما بين أعضاء الاتحاد والغرف وبعضها البعض من جانب، وكذلك التعاون والتنسيق المشترك مع الوزارة من جانب آخر.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة السياحة توجه اتحاد الغرف السياحية بتشكيل مجموعة عمل لكأس الأمم الأفريقية

فبراير موسم سياحى بنكهة صينية.. أعياد رأس السنة الصينية ترفع نسبة الإشغال بالأقصر وأسوان.. والفنادق تقدم عروضا فنية باللغة الصينية.. والأكلات الأسيوية تحتل الصدارة.. والسياحة: نستهدف مليون سائح صينى بـ2019

غرفة شركات السياحة تحذر الراغبين فى أداء فريضة الحج من "السماسرة"

وزارة السياحة

اتحاد الغرف السياحية

قطاع السياحة

التدريب

رانيا المشاط




لا تفوتك
المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

3 اكتشافات غريبة بمثلث برمودا أثارت حيرة العلماء

3 اكتشافات غريبة بمثلث برمودا أثارت حيرة العلماء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة