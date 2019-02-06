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"إعلام البرلمان": ما تحققه مصر من تنمية اقتصادية يجذب الاستثمارات الأجنبية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:00 ص
"إعلام البرلمان": ما تحققه مصر من تنمية اقتصادية يجذب الاستثمارات الأجنبية نادر مصطفى
كتب أحمد عرفة
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أكد النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، وعضو مستقل بالبرلمان، أن شهادات المؤسسات الدولية الاقتصادية بالإصلاح الاقتصادى المصرى تعكس رؤية إيجابية لدى المنظمات الاقتصادية العالمية، وشهادة تؤكد أن تلك الإصلاحات الاقتصادية تسير فى الطريق الصحيح.

وقال أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن تلك الشهادات الدولية حول نجاح الإصلاح الاقتصادى المصرى تشير إلى ما تحققه مصر من تنمية اقتصادية جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

ولفت النائب نادر مصطفى، إلى أن تلك الإصلاحات تشير أيضا إلى نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لم يكن ليتحقق لولا مساندة المواطن المصري لبلده وتقديمه للمصلحة الوطنية ودعمه للدولة.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، رفعت تصنيف مصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، وهو التقدم الذى جاء نتيجة ما حققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال، مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية.


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