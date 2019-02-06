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الأربعاء، 06 فبراير 2019 09:52 م
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إصابة 6 أشخاص بينهم طفل فى مشاجرة بين عائلتين شمال بنى سويف

الأربعاء، 06 فبراير 2019 09:15 م
إصابة 6 أشخاص بينهم طفل فى مشاجرة بين عائلتين شمال بنى سويف مشاجرة- أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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أصيب 6 أشخاص بينهم طفل  فى مشاجرة نشبت مساء اليوم  بين عائلتين بقرية دلاص بمركز ناصر شمال بنى سويف.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى  مستشفى ناصر المركزى  لتلقى الخدمة الطبية اللازمة وهم: سيد حسن محمد 50 سنة، كسر مضاعف بالساق الايسر واشتباه مابعد الارتجاج -سامى سيد حسن 20 سنة  اشتباه مابعد الارتجاج-محمد أحمد سليمان 30 سنة، طعنة بالبطن -سليمان أحمد سليمان 18سنة، جرح بالرأس - حجاج أحمد سليمان، 27سنة،  طعنة بالذراع الأيسر -محمود أحمد سليمان 15سنة جروح بالجسم وكدمات.

وانتقلت قوات الشرطة إلى القرية وتمكنت من الفصل بين طرفى النزاع، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

 

 


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