إصابة 6 أشخاص بينهم طفل فى مشاجرة بين عائلتين شمال بنى سويف

أصيب 6 أشخاص بينهم طفل فى مشاجرة نشبت مساء اليوم بين عائلتين بقرية دلاص بمركز ناصر شمال بنى سويف.
ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى ناصر المركزى لتلقى الخدمة الطبية اللازمة وهم: سيد حسن محمد 50 سنة، كسر مضاعف بالساق الايسر واشتباه مابعد الارتجاج -سامى سيد حسن 20 سنة اشتباه مابعد الارتجاج-محمد أحمد سليمان 30 سنة، طعنة بالبطن -سليمان أحمد سليمان 18سنة، جرح بالرأس - حجاج أحمد سليمان، 27سنة، طعنة بالذراع الأيسر -محمود أحمد سليمان 15سنة جروح بالجسم وكدمات.
وانتقلت قوات الشرطة إلى القرية وتمكنت من الفصل بين طرفى النزاع، وتم تحرير محضر بالواقعة.
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