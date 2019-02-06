إصابة 6 أشخاص بينهم طفل فى مشاجرة بين عائلتين شمال بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أصيب 6 أشخاص بينهم طفل فى مشاجرة نشبت مساء اليوم بين عائلتين بقرية دلاص بمركز ناصر شمال بنى سويف.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى ناصر المركزى لتلقى الخدمة الطبية اللازمة وهم: سيد حسن محمد 50 سنة، كسر مضاعف بالساق الايسر واشتباه مابعد الارتجاج -سامى سيد حسن 20 سنة اشتباه مابعد الارتجاج-محمد أحمد سليمان 30 سنة، طعنة بالبطن -سليمان أحمد سليمان 18سنة، جرح بالرأس - حجاج أحمد سليمان، 27سنة، طعنة بالذراع الأيسر -محمود أحمد سليمان 15سنة جروح بالجسم وكدمات.

وانتقلت قوات الشرطة إلى القرية وتمكنت من الفصل بين طرفى النزاع، وتم تحرير محضر بالواقعة.