إصابة 2 فى مشاجرة بسبب أسبقية ركوب القطار الأسبانى بطهطا سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهدت محطة سكك حديد طهطا شمال محافظة سوهاج، وقوع مشاجرة بين سائق توك توك وطالبين على رصيف المحطة بسبب الخلاف على أسبقية استقلال القطار رقم 791 أسبانى سوهاج القاهرة.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا لقسم شرطة طهطا، من ناظر محطة سكة حديد طهطا بوجود مشاجرة على رصيف المحطة دائرة القسم، أثناء توقف القطار رقم 971 إسبانى سوهاج – القاهرة، على رصيف المحطة حدثت مشاجرة بين كل من طرف أول "كريم م م ع" 27 سنة سائق توك توك، وبين طرف ثان "نور الدين ا ع" 23 سنة طالب مصابا بالأنف و"إسماعيل ا ع" 21 سنة طالب بسبب أولوية استقلال القطار.

وتم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهم بتعدى كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، نتج عن ذلك تجاوز القطار المشار إليه لمدة "10" دقائق كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.