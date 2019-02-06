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إصابة مواطن سقطت عليه أجزاء من شرفة منزل بالغربية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:05 م
إصابة مواطن سقطت عليه أجزاء من شرفة منزل بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – مصطفى عادل
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شهدت قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، سقوط أجزاء من شرفة منزل، فوقه أثناء سيره بالشارع، وأسفر عن إصابته بجروح ونقله لمستشفى كفر الزيات العام.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بإصابة شخص يدعى"م.ع" 53 سنة مقيم قرية الدلجمون بإصابات متفرقة، إثر سقوط شرفة منزل فوقه، وتم نقله للمستشفى لاسعافه.

فى ذات السياق شكل رئيس مدينة كفر الزيات، لجنة هندسية من المنشأت الآيلة للسقوط لفحص المنزل، وإعداد تقرير هندسي حوله.

 

 

 


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