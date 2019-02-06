إزالة 866 حالة تعدى على "أملاك الدولة" ضمن حملة حق الشعب خلال 21 يومًا

سوهاج - محمود مقبول وعمرو خلف

تمكنت الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن الحد من ظاهرة التعديات على أراضى الدولة وخطة العمل بالمديرية بالإزالة الفورية لتلك التعديات بالموجة الثانية عشر من موجات تنفيذ قرارات الإزالة، وتم إزالة 866 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة خلال 21 يوما، صرح بذلك الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج.

وأضاف الأنصار فى بيان له، أنه تم إزالة 113 حالة تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة إجمالية 119 فدان، و23 قيراط، منها إزالة 77 حالة تعدى بالوحدات المحلية (المراكز، والمدن، والقرى) بإجمالى مساحة 111 فدانا، و6 قراريط، منها 23 حالة بمركز ومدينة جهينة، بمساحة 31 فدان و13 قيراط، و33 حالة بمركز ومدينة سوهاج، بمساحة 59 فدان، و21 قيراط، و 13 حالة بمركز ومدينة أخميم بمساحة 17فدان، و23 قيراط.

كما تم إزالة حالتين بمركز ومدينة البلينا، بمساحة 1 فدان، وإزالة 4 حالات بمركز ومدينة المنشاة، بمساحة 8 قراريط، وأيضاً إزالة حالة واحدة بمركز ومدينة دار السلام بمساحة 6 قراريط، وحالة واحدة بمركز ومدينة جرجا، بمساحة 4 قراريط، بالإضافة إلى إزالة 36 حالة تعدى بالزراعة على أملاك جهات الولاية "المؤسسات والهيئات الحكومية"، بمساحة إجمالية 8 أفدنة، و17قيراط .

تم إزالة 753 حالة تعدى بالبناء على أملاك الدولة، بمساحة إجمالية 86 ألف و833 متر مربع، منها 164 حالة تعدى بالبناء بالوحدات المحلية (المراكز، والمدن، والقرى)، بمساحة 37 ألف و579 متر مربع، منها 21 حالة بمركز ومدينة طهطا بمساحة ألفين و744 متر مربع، و6 حالاتك بمركز ومدينة ساقلتة، بمساحة 710 متر مربع، لافتاً الى انه تم إزالة 29 حالة تعدى بمركز ومدينة سوهاج، بمساحة 3 آلاف و252 متر مربع إزالة 36 حالة بمركز ومدينة أخميم، بمساحة 21ألف و573 متر مربع، و24 حالة بمركز ومدينة طما، بمساحة 3آلاف و598 متر مربع، وكذلك 15 حالة بمركز ومدينة البلينا، بمساحة 3آلاف و894 متر مربع، و 14 حالة بمركز ومدينة المنشاة، بمساحة 712 متر مربع، و15 حالة بمركز ومدينة المراغة، بمساحة 311 متر مربع، و3 حالات بمركز ومدينة دار السلام، بمساحة 610 متر مربع، ووإزالة حالة واحدة بمركز ومدينة جرجا بمساحة 175متر مربع، لافتاً الى انه بالنسبة لحالات التعدى بالبناء على أملاك جهات الولاية (المؤسسات الحكومية ) فقد تم إزالة 589 حالة تعدى بالبناء، بمساحة إجمالية 49 ألف و253 متر مربع.

وانهى المحافظ تصريحه أنه حريص على إنفاذ القانون وعدم السماح بأية تعديات، والعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحماية ثروات البلاد، من أراضى الدولة، والأراضى الزراعية، والحفاظ عليها لأنها فى النهاية ملك للشعب، لافتاً الى أن ضياعها أو سوء إستخدامها وتبوير الأراضي، يجعلنا نفقد رقعة زراعية هامة وخصبة من أرض الوطن.