إدارة الأزمات بأسوان: خط المياه متهالك والدفع بسيارات للمستشفيات والمخابز

أسوان ندى سليم

كشف العميد خالد ابو النيل، مدير إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة اسوان، أن خط المياه الرئيسي بمحطة جبل تقوق يعود عمره الى عام 1965، لذا فهو خط متهالك للغاية، مفسرا أن الكسر حدث نتيجة اندفاع المياه القادمة من محطة جبل شيشة، مما اسفر عنه كسر كبير بالخط الذى يبلغ 24 بوصة.

وأوضح مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، في تصريحات صحفية، أنه تم الدفع ب8 سيارات لتوفير مياه الشرب للمناطق الحيوية لحين عودة المياه، حيث تم توفير المياه لكل من مستشفى الصداقة ومستشفى أسوان الجامعى بمنطقة السيل ومستشفى الحميات حتى لم تتأثر الخدمة الطبية للمرضى، فضلا عن توفير المياه لبعض المدارس والمخابز، مضيفا أنه سيتم توفير 3 سيارات مياه صالحة للشرب للمواطنين القاطنين بحى غرب مدينة أسوان و3 سيارات أخرى لمنطقة حى شرق المدينة.

يذكر أن كسر مفاجئ فى خط المياه الرئيسى لمحطة جبل تقوق، والذى يغذى العديد من مناطق وسط وشمال مدينة أسوان، والذى يصل قطره إلى 600 مللى من الحديد، نتج عنه انقطاع المياه عن احياء وسط المدينة بالكامل وقلة اندفاع المياه ببعض المناطق لمده أكثر من 20ساعة