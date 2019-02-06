إحلال وتجديد خطوط الإسبستوس بالوادى الجديد بتكلفة 17.5 مليون جنيه

وأضافت مدير التخطيط، أن المحافظة تهدف إلي استبدال هذه الخطوط غير الصحية بأخري آمنة، وذلك بناء علي توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم حفاظا علي صحة المواطنين، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من خطة الإحلال بـ 8 مواقع بمراكز الخارجة والداخلة وبلاط والفرافرة بطول 43.8 كم.