إحلال وتجديد خطوط الإسبستوس بالوادى الجديد بتكلفة 17.5 مليون جنيه

أعلنت المهندسة منى محمد علي مدير عام التخطيط العمرانى بالوادى الجديد، أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطة إحلال وتجديد عدد من خطوط مياه الإسبستوس بمراكز المحافظة وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 17.5مليون جنيه.
وأضافت مدير التخطيط، أن المحافظة تهدف إلي استبدال هذه الخطوط غير الصحية بأخري آمنة، وذلك بناء علي توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم حفاظا علي صحة المواطنين، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من خطة الإحلال بـ 8 مواقع بمراكز الخارجة والداخلة وبلاط والفرافرة بطول 43.8 كم.
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