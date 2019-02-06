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أمطار غزيرة ورعد وبرق فى جنوب المنيا

الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:18 ص
أمطار غزيرة ورعد وبرق فى جنوب المنيا سقوط أمطار بالمنيا
فريق المحافظات
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شهدت مدينة ملوي التابعة لمحافظة المنيا، منذ قليل، حالة من الطقس السيئ مصحوبة بأصوات من الرعد والبرق، أعقبها أمطار غزيرة لتنتهى بسقوط الثلج من السماء في ظاهرة لم تحدث منذ سنوات كثيرة في المحافظة. 
 
يذكر أن محافظة المنيا تشهد حالة من الطقس السيئ منذ ما يقرب من 4 أيام، من انخفاض في درجات الحرارة، ، الا ان منذ صباح اليوم الأربعاء، شهدت ملوي طقس سيئ يصحبه أمطار غزيرة وحدوث برق ورعد مستمر، مما يؤثر على حركة الطرق السريعة التي تعطلت أحيانا بسبب تراكم المياه بها، مما دعا إلى رفع غرفة عمليات المحافظة لحالة الطوارئ بجميع الأحياء والمدن، وجاري الدفع بسيارات شفط المياه التابعة لمجلس المدينة وشركة رفع مياه الأمطار.
 
 
 

 


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