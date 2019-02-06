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ألمانيا تتوقع أن توضح ماى الموقف من "بريكست" غدا الخميس

الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:50 م
ألمانيا تتوقع أن توضح ماى الموقف من "بريكست" غدا الخميس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
رويترز
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قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن ألمانيا تتوقع أن توضح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى موقفها من الخروج من الاتحاد الأوروبى خلال محادثات فى بروكسل غدا الخميس مضيفا أن برلين مستعدة لاقتراح حلول خلاقة لقضية الحدود مع أيرلندا.

وأضاف فى مؤتمر صحفى "رئيسة وزراء بريطانيا ستكون فى بروكسل غدا الخميس وستلتقى برئيس المفوضية الأوروبية (جان كلود) يونكر ونتوقع أن توضح موقفها هناك".

وفيما يتعلق بجهود تفادي وجود حدود غير مفتوحة بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية أضاف "نحن مستعدون لطرح حلول خلاقة لكن نتوقع أن يقول لنا الجانب البريطاني الآن إلى أي اتجاه يريد أن يأخذ هذا الأمر".


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