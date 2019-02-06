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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 6 - 2 -2018

الأربعاء، 06 فبراير 2019 06:25 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 6 - 2 -2018 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 6-2-2018.
 

إيقاف تداول 3 شركات

 

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.
 
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية للمشروعات السياحية العالمية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، مستشفى النزهة الدولى.

 

البورصة تربح مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة مليار جنيه ليصل إلى مستوى 813.127 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 273 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.7 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.81% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.59%، والعرب على 10.6% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.21% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.78%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 3.3 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 127.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 35.8 مليون جنيه، 25 مليون جنيه، 71.4 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14766 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2363 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 18669 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليغلق عند 689 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس20" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1745 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 467 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 65 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة. 
 
    

وضمت الأسهم المرتفعة:

 

 
- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 49.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.17%
 
 
- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 30.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.10%
 
 
- غاز مصر بسعر إغلاق 75.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.84%
 
 
- مصرف أبو ظبى الإسلامى-مصر بسعر إغلاق 12.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.64%
 
 
- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 3.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.62%
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 7.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12%
 
 
- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 7.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%
 
 
 - وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 16.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.94%
 
 
 
- أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى بسعر إغلاق 107.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.71%
 
 
 
- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر  إغلاق 7.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.44%
 
 
 

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