أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 6-2-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 6-2-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة مليار جنيه ليصل إلى مستوى 813.127 مليار جنيه.



البورصة تربح مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة مليار جنيه ليصل إلى مستوى 813.127 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة مليار جنيه ليصل إلى مستوى 813.127 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 273 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.7 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.81% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.59%، والعرب على 10.6% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.21% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.78%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 3.3 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 127.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 35.8 مليون جنيه، 25 مليون جنيه، 71.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14766 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2363 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 18669 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليغلق عند 689 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس20" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1745 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 467 نقطة.

وارتفعت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 65 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

سوديك أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تقدم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، بمستندات قيد زيادة أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 1.369 مليار جنيه ليصبح 1.396 مليار جنيه بزيادة قدرها 27.5 مليون جنيه موزعة على عدد 6.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد، تخصص بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة ومسددة بنسبة 100% من الاحتياطى الخاص – علاوة إصدار الأسهم وفقا للقوائم المالية فى 30 يونيو لعام 2018. أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تقدم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، بمستندات قيد زيادة أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 1.369 مليار جنيه ليصبح 1.396 مليار جنيه بزيادة قدرها 27.5 مليون جنيه موزعة على عدد 6.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد، تخصص بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة ومسددة بنسبة 100% من الاحتياطى الخاص – علاوة إصدار الأسهم وفقا للقوائم المالية فى 30 يونيو لعام 2018.

وأضافت البورصة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن المستندات المقدمة من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

هيئة الأوقاف كشف أحمد عطية رئيس الإدارة المركزية لشئون الاستثمار بهيئة الأوقاف، عن عزم هيئة الأوقاف طرح مناقصة لاختيار أفضل شركات لإدارة محفظة الأوراق المالية للهيئة بالبورصة المصرية. كشف أحمد عطية رئيس الإدارة المركزية لشئون الاستثمار بهيئة الأوقاف، عن عزم هيئة الأوقاف طرح مناقصة لاختيار أفضل شركات لإدارة محفظة الأوراق المالية للهيئة بالبورصة المصرية.

كما تعتزم زيادة عدد المحافظ إلى 3 محافظ بدلا من واحدة حاليا على أن تصل قيمة كل محفظة نحو 200 مليون جنيه ويديرها مدير أصول مختلف، ثم يتم تقييمهم بعد السنة الأولى لاختيار أفضل مدير وزيادة محفظته، مثلما هو متبع فى هيئة البريد والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومى، مضيفا أنه تم الانتهاء من كراسة شروط المناقصة، وبدأت مناقشة العقود فنيا وقانونيا قبل العرض على مجلس الإدارة للبدء فى الممارسة، منوها إلى أن محفظة الأوراق المالية للهيئة بالبورصة القائمة متنوعة بين حصص مؤسسة فى شركات ولديها ممثلين بمجلس الإدارة أو مساهمات بشركات أخرى.

وجاء ذلك على هامش استضافة جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الأوقاف المصرية المهندس سيد سعد محروس، لمناقشة خطة الهيئة للاستثمار فى الأراضى والأملاك التابعة لها، ودور مجتمع الأعمال فى المساهمة لتحقيق تلك الخطة، واستعرض رئيس هيئة خطط الأوقاف.

ومن جانبه قال سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إن الهيئة تعد لأول مرة أطلس حددت فيه الأماكن ومساحات العقارات والأراضى المملوكة للهيئة، وتنتهى منه آخر الشهر، مضيفا أن هناك لجنة بالهيئة صنفت الأراضى بين أراضى ليس لها جدوى، وأراضى لها جدوى اقتصادية، وأراضى مميزة جدا، وسيتم إعداد كراسة شروط من خلال لجنة الاستثمار شروط لطرح تلك الأراضى بنظام المزايدة أمام القطاع الخاص للمشاركة فى الاستثمار بنظام المشاركة فى الإيرادات.