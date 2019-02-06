video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

آلاف المدرسين يحتجون فى تونس للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:37 م
آلاف المدرسين يحتجون فى تونس للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية مظاهرات بتونس
رويترز
إضافة تعليق

قال شهود من رويترز إن آلاف المدرسين احتشدوا قرب مكتب رئيس الوزراء بالعاصمة تونس اليوم الأربعاء مطالبين بتحسين أوضاعهم ورفع أجورهم، فى تصعيد لاحتجاجاتهم ‭‬‬ضد الحكومة التى تعانى ضائقة مالية.

واحتجاجات المدرسين من شأنها أن تزيد الضغوط على الحكومة التى تواجه مشكلات اقتصادية عديدة وضغوطا من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق بهدف كبح العجز.

وفى ساحة القصبة حيث يقع مبنى رئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزارة الدفاع رفع آلاف المدرسين شعارات ضد الحكومة مطالبين بتحسين أوضاعهم المادية. وأُطلق على المظاهرة (يوم الغضب)، وأخذ المشاركون فيها يرددون هتافات منها "الزيادة حقنا" و"الأستاذ لن يتراجع عن حقوقه".

ويقاطع المدرسون منذ ما يقرب من شهرين إجراء الامتحانات لمئات الآلاف من التلاميذ، مما خلق جوا من التوتر فى البلاد ودفع بالآباء أيضا للتظاهر خوفا على مصير أبنائهم. ودعت أيضا منظمة أولياء التلاميذ إلى مظاهرة مليونية هذا الأسبوع للاحتجاج على أوضاع الأبناء معتبرين أنهم رهينة تعنت النقابة والحكومة.

وتطالب نقابات التعليم بتحسين الوضع المادى وخفض سن التقاعد، وهى مطالب تصفها الحكومة بأنها مجحفة. والحكومة أيضا فى مفاوضات مع النقابة المركزية فى البلاد والتى تهدد بإضراب عام جديد ليومين هذا الشهر إذا رفضت‭‭ ‬‬الحكومة رفع أجور 670 ألف موظف فى القطاع العام.

وكانت النقابة المركزية قد أغلقت مدارس وجامعات ووزارات ومجالس بلديات فى أنحاء تونس الشهر الماضى فى إضراب عام.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية التونسي يؤكد على متانة العلاقات التونسية الفرنسية

الرئيس التونسي يقرر مد حالة الطوارئ لمدة شهر

البورصة تفعل مذكرة تفاهم مع تونس تمهيداً لاجتماعات اللجنة المشتركة الـ17

تونس

مظاهرات

إضراب المعلمين

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة