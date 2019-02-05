3 عاطلين وفتاة وراء سرقة شخصين داخل شقتهما فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 3 عاطلين وفتاة، لاتهامهم بسرقة شخصين يحملان جنسية دولة عربية فى الطالبية، حيث انتحل المتهمين صفة رحال شرطة بمكافحة جرائم الآداب، واستولوا على مبلغ مالى وهواتف محمولة ملك المجنى عليهما.

وتلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد تعرض شخصين يحملان جنسية دولة عربية للسرقة على يد مجهولين، حيث انتحل 3 أشخاص صفة رجال شرطة بمكافحة جرائم الآداب، واستولوا على مبلغ مالي وهواتف محمولة من شقتهما بعد تفتيشها بحجة ضبط فتاة بصحبتهما.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وبإعداد كمين لهم تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات.

واعترفت الفتاة أنها اتفقت مع المتهمين على ارتكاب الواقعة بعد التواجد بصحبة مالكي الشقة لممارسة الرذيلة معهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.