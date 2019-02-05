19 مارس.. بدء حملة القضاء على الطفيليات المعوية لطلاب المدارس بالمنوفية

المنوفية - محمدفتحى

فى إطار الحملات التى تنظمها وزارة الصحة والسكان للحد من إنتشار الأمراض المتوطنة حرصاً على سلامة تلاميذ المدارس، أعلن الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن بدء تنفيذ الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية فى الفترة من 19 مارس 2019 حتى 28 مارس 2019 بجميع المدارس الإبتدائية على مستوى المحافظة .

وأضاف الحفناوى على أن الهدف من تلك الحملة هو القضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية (حكومى – خاص – أزهرى) بإستخدام عقار ميبندازول قرص واحد قابل للمضغ أمن وفعال وليس له أثار جانبيه وذو طعم مقبول .

ومن جانبه شدد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بضرورة تذليل كافة المعوقات التى تواجه فرق التطعيم بجميع المدارس بنطاق المحافظة، مشيراً إلى تكاتف كافة الجهود بالمحافظة لإنجاح هذه الحملة من خلال توفير التسهيلات التى تضمن تحقيق أهدافها للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال بالمدارس .