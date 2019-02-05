‏صور .. وزراء سابقون ومحافظون يشاركون فى فى حفل بجامعة المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شارك اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، فى فعاليات الاحتفال السنوى (الثالث والعشرين) بيوم الوفاء والجزاء الذى تنظمه جمعية المساعى المشكورة بقاعة المؤتمرات بكلية الحقوق بمدينة شبين الكوم، لتكريم فريق من أعلام المنوفية وأبنائها أوائل خريجى الكليات، بحضور الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور صفوت النحاس رئيس جمعية المساعى المشكورة، وعددا من الوزراء والمحافظين السابقين وعلى رأسهم الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء الأسبق، والمستشار عدلى حسين، ولفيفا من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

بدأ الحفل بعزف السلام الجمهورى، أعقبه تلاوة آيات من القران الكريم ثم عرض فيلم تسجيلى تتضمن نبذة عن نشأة وتاريخ الجمعية ودورها الحيوى والفعال فى نشر التعليم والثقافة بين أبناء المنوفية، حيث رحب رئيس جمعية المساعى المشكورة بالحضور، مشيرًا إلى أن هذا الاحتفال يأتى تجسيدًا لمفهوم الوفاء وتواصل الأجيال، موجها الشكر لمؤسسى الجمعية عبر العصور ولمن بذلوا الجهد لتظل الجمعية قائمة حتى الآن للاستمرار فى أداء رسالتها نحو المجتمع، وفى نهاية كلمته وجه الشكر لمحافظ المنوفية على ما يبذله من جهد متواصل لأبناء المحافظة وسعيه الدؤوب للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين منذ توليه مهام منصبه .

وفى كلمته، أوضح رئيس جامعة المنوفية على أن نجاح العملية التعليمية بالمحافظة لكونها المحافظة الوحيدة التى تتميز بوجود جامعتين على أرضها بالإضافة إلى فرع جامعة الأزهر وأن جامعة المنوفية امتدادا لرسالة العظماء الأوائل الذين جعلوا للتعليم مكانة بالمحافظة، مؤكدًا على أننا نعمل بكل طاقتنا للبحث عن جديد فى مجال التعليم والبحث العلمى لمواكبة تطورات العصر مختتما حديثه بدعوة أبناء الجامعة من الخريجين بمواصلة النجاح فى حياتهم المستقبلية فأنتم الوفاء العظيم والعهد المنشود لبناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

ومن جانبه أعرب اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية عن سعادته، بمشاركته فى تلك الاحتفال والذى يعد تعبيرا عن الوفاء بكل من ساهم بعطائه وجهده فى نشر التعليم والثقافة بالمحافظة، مؤكدًا على دور جمعية المساعى المشكورة كونها صرحا شامخا من صروح العمل الأهلى والتطوعى بما تقدمه من أنشطة مختلفة على مدى تاريخ المحافظة، فضلًا عن غرس العديد من القيم فى نفوس أبنائها الطلاب كحب الوطن وحب العمل والانتماء من أجل رفعة البلاد وتقدمها .

وفى نهاية الحفل أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لمحافظ القليوبية ورئيس جمعية المساعى المشكورة، كما قام بتكريم عددًا من أعلام المنوفية من الشخصيات البارزة والرائدة فى المجتمع وكذا تكريم أوائل الخريجين من أبناء المنوفية .