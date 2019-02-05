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ولى عهد أبو ظبى يستقبل الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:01 م
ولى عهد أبو ظبى يستقبل الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود بن زايد والأمير بدر
كتب خالد إبراهيم
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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، فى مجلس قصر البحر الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود.

ورحب بن زايد بالأمير بدر وتبادلا الأحاديث الودية التى تعكس عمق العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية .

حضر اللقاء الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبو ظبى والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبى.

أثناء اللقاء
أثناء اللقاء

 

بن زايد والأمير بدر
بن زايد والأمير بدر

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

حضور اللقاء
حضور اللقاء

 

 


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