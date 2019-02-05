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وزير التعليم العالى يقدم 10 رحلات عمرة هدية للعاملين بالوزارة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 06:12 م
وزير التعليم العالى يقدم 10 رحلات عمرة هدية للعاملين بالوزارة وزير التعليم العالى يقدم عدد 10 عمرات هدية للعاملين
وائل ربيعى
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سحب د. خالد عبد الغفار  ، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الثلاثاء، القرعة العلنية الخاصة برحلة العمرة المجانية المقدمة هدية منه  للعاملين بديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمعاهد التابعة لها، وإعلان أسماء الفائزين بأداء العمرة.

وفور إجراء القرعة العلنية، التى  شهدها ممثلي كافة قطاعات الوزارة والمعاهد التابعة لها، والعاملين بالوزارة، تم إعلان فوز (10) موظفين، منهم (9) موظفين أساسيين من وزارة التعليم العالى وهم: نادية فوزي فرج فايد، فاتن سيد فرج، ود. محمد عبد النور، ونادية محمد وهبى، والمهندسة أمل شعبان عبد الوهاب محمد، وإبراهيم عبد العزيز، وشربات عبد الرحمن عز، محمد عبد المنعم المليجي، ورضا رفعت عبد الظاهر، بالإضافة إلى (3) موظفين احتياطيين هم: مجدي عاشور نافع، وأشرف رشدي محمد، ومرفت محمد الطحان ، ومن البحث العلمى عدد (1) موظف أساسى هو: حسام محمد خليل إبراهيم، بالإضافة إلى (1) موظف احتياطى هو: هدير محمد حسن محمد

يذكر أن شروط التقدم للفوز بالعمرة هى: أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وتكون مدة خدمته لا تقل عن 15 عاماً، وأن يكون من العاملين الأكفاء وحسن السير والسلوك ولم يوقع عليه أى جزاء تأديبى، وفيما يتعلق السيدات أن يكون السن فوق 45 سنة. 

حضر مراسم سحب القرعة د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. صديق عبد السلام أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ود. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، وعاطف عيسى رئيس قطاع مكتب الوزير، وأحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني للوزير، وسعيد محجوب مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة، وأحمد مجاهد مدير عام شئون مكتب الوزير للبحث العلمي.

وزير التعليم العالى يقدم عدد 10 عمرات هدية للعاملين (1)
وزير التعليم العالى يقدم عدد 10 عمرات هدية للعاملين (1)

 

وزير التعليم العالى يقدم عدد 10 عمرات هدية للعاملين (2)
وزير التعليم العالى يقدم عدد 10 عمرات هدية للعاملين (2)

 

وزير التعليم العالى يقدم عدد 10 عمرات هدية للعاملين (3)
وزير التعليم العالى يقدم عدد 10 عمرات هدية للعاملين (3)

 

وزير التعليم العالى يقدم عدد 10 عمرات هدية للعاملين (4)
وزير التعليم العالى يقدم عدد 10 عمرات هدية للعاملين (4)

 

 

 

 
 
 

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