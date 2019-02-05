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وزير البترول يعلن تفاصيل مؤتمر ومعرض "إيجبس 2019"

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:00 ص
وزير البترول يعلن تفاصيل مؤتمر ومعرض "إيجبس 2019" طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتبت ـ أسماء أمين
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يعقد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء للإعلان عن فعاليات مؤتمر ومعرض "إيجبس 2019".

حيث سيقام مؤتمر "إيجبس"على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من يوم 11 فبراير بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

ويقام المؤتمر بمقر شركة انبى بمدينة نصر بحضور عدد من قيادات قطاع البترول والشركات البترول الأجنبية والعالمية.

ويعد مؤتمر "ايجبس" حدثًا بتروليًا مهمًا ومميزاً ويضع مصر فى دائرة اهتمام الأطراف المعنية بهذه الصناعة.

وسيتيح المؤتمر الفرصة لمناقشة المتغيرات فى صناعة البترول محليًا وإقليميًا وعالميًا والتى تشهد تطوراً سريعاً بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية وعرض أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى صناعة البترول والغاز، بحسب البيان.

ويعد المؤتمر بمثابة نافذة لاستعراض قصص النجاح التى حققها قطاع البترول المصرى خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشروعات مصر.


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مؤتمر ايجبس

وزير البترول

عبد الفتاح السيسى

موعد مؤتمر ايجبس

رئيس الجمهورية




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