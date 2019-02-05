وزير البترول: انعقاد أول مؤتمر لمنتدى غاز الشرق المتوسط أبريل القادم

أسماء أمين

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه سيتم عقد اول مؤتمر لمنتدى غاز الشرق المتوسط ابريل القادم

وكانت وزارة البترول أعلنت يناير الماضى، أن دول شرق المتوسط اجتمعت واتفقت على إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" ويكون مقره القاهرة.

وقد اجتمع كل من وزراء الطاقة القبرصى واليونانى والإسرائيلى والإيطالى والأردنى والفلسطينى في القاهرة، لمناقشة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF).

نوه الوزراء إلى أن الاكتشافات الغازية الكبيرة فى الحقول البحرية بشرق البحر المتوسط سيكون لها تأثير عظيم على تطور الطاقة والتنمية الاقتصادية بالمنطقة، كما أكدوا أن التوسع في الاكتشافات الجديدة والاستغلال الأمثل لها سيكون له بالغ الأثر على أمن الطاقة بالمنطقة.

كما أكدوا على ضرورة التعاون وفقا لمبادىء القانون الدولى فى منطقة شرق المتوسط بين منتجى الغاز الحاليين والمحتملين وأطراف الاستهلاك والعبور في المنطقة، وذلك لتعميق التفاهم والوعي المتبادل بالتحديات والمصالح المشتركة فى مجال الطاقة بين دول شرق المتوسط، كما شدد الوزراء على إلتزامهم بالعمل على تمهيد الطريق للتعاون المثمر في المجالين التقني والاقتصادى، بهدف الاستغلال الكفء لإمكانات الغاز فى المنطقة.