وزيرة التخطيط تشارك فى احتفالية العيد العاشر لمؤتمر ما قبل القمة الإفريقية

كتب خالد إبراهيم

شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى الاحتفالية التى نظمها المجلس القومى للمرأة بمناسبة القمة الافريقية .

ونشرت الدكتورة هالة السعيد مجموعة من الصور بصحبة مجموعة من السيدات المشاركات من مصر والعديد من الدول الأفريقية، وعلقت على الصور قائلة "أثناء حضورى ما قبل القمة الافريقية التى تنظمها المجلس القومى للمرأة".

يذكر أن الدكتورة هالة السعيد كانت قد التقت باللواء محمد عبد المنعم، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين المجلس والوزارة.



هاله السعيد تلقى كلمتها



الوزيرة هاله السعيد برفقة مجموعة من المشاركات فى الاحتفالية