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ننشر اعترافات عصابة "كوكو" لسرقة التكاتك بمدينة السلام

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:07 ص
ننشر اعترافات عصابة "كوكو" لسرقة التكاتك بمدينة السلام توك توك - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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استمعت نيابة السلام، لأقوال 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة التكاتك" بالسلام.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هم "عرفة. م" 23سنة، والشهير بـ"كوكو" مسجل فى قضيتين سرقة بالإكراه، و"هشام. م" 26 سنة، مسجل فى قضايا سرقة السيارات، و"كريم.ع" 22 سنة عاطل، و"محمود.ف" 22 سنة عاطل.

واعترف المتهمون أمام سرايا النيابة بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة " التوك توك" والدرجات البخارية، وسرقتهم 5 "تكاتك" من سائقيها بالإكراه عن طريق استدراجهم لأماكن نائية ورفع الأسلحة البيضاء فى وجههم مع تأمين أنفسهم "بتوك توك" آخر يستقله المتهم الثالث والرابع لمراقبة الطريق الخلفى.

كما اعترف المتهمون بسرقتهم 3 "تكاتك" من داخل مخزن بمنطقة النهضة، كما اعترفوا ببيعهم التكاتك لدى "م. ح" سئ النية، بمقابل 17 ألف جنيه فى التوك توك الواحد وتقسيم المبلغ على أنفسهم. كما تمكن المتهمون من سرقة 4 دراجات بخارية من سائقيها عن طريق المغافلة، وبالإكراه وبيعها لدى المتهم الخامس، بمبلغ 12 ألف للدراجة الواحد.

وأمرت نيابة السلام، بحبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة " التوك توك" والدرجات البخارية بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام أول، يفيد بسرقة درجاتهم البخارية والتكاتك، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى حدث بها وقائع السرقة تم تحديد هويت المتهمين ومداهمتهم وضبطهم أثناء ارتكابهم وقائع سرقة وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


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