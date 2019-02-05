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الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:04 م
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نمو أنشطة الأعمال فى منطقة اليورو بأضعف وتيرة منذ منتصف 2013

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:35 م
نمو أنشطة الأعمال فى منطقة اليورو بأضعف وتيرة منذ منتصف 2013 مؤشر نمو
(رويترز)
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نما اقتصاد منطقة اليورو فى بداية العام الجارى بأضعف وتيرة منذ منتصف عام 2013 مع هبوط الطلب لأول مرة فى أربع سنوات وامتداد التباطؤ من قطاع الصناعة إلى قطاع الخدمات.

ونزلت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع لمديرى المشتريات فى منطقة اليورو، الذى يعد مقياسا جيدا لسلامة الاقتصاد الكلي، إلى 51.0 من 51.1 فى ديسمبر وهى أقل قراءة منذ يوليو تموز 2013.

والرقم أعلى من القراءة الأولية الصادرة فى وقت سابق والتى بلغت 50.7 ولكنه يزيد قليلا عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم أن مبيعات التجزئة فى منطقة اليورو نزلت كما هو متوقع فى ديسمبر بفعل أكبر هبوط لعمليات التسوق فى ألمانيا فى 11 شهرا.

وأظهرت مسوح فردية لمؤشرات مديرى المشتريات أن النشاط فى ألمانيا تسارع ولكن بدا ضعيفا بينما نزلت القراءة المجمعة فى فرنسا إلى 48.2 وهو أقل مستوى فيما يزيد عن أربعة أعوام.


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