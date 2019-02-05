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نادى الأسير: إسرائيل تعتقل 33 فلسطينيا بينهم فتى من ذوى الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 02:42 م
نادى الأسير: إسرائيل تعتقل 33 فلسطينيا بينهم فتى من ذوى الاحتياجات الخاصة قوات الاحتلال
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قال نادى الأسير الفلسطينى اليوم الثلاثاء أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 33 فلسطينيا، بينهم سيدة وفتى من ذوى الاحتياجات الخاصة، من محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضاف البيان أن بين المعتقلين "السيّدة سهير البرغوثى والدة الشهيد صالح البرغوثى والأسرى: عاصم وعاصف ومحمد وزوجة الأسير عمر البرغوثى، إضافة إلى اعتقال شقيقيها زاهى وساهر إسماعيل البرغوثى".

وتتهم إسرائيل عاصم البرغوثى، الذى اعتقلته مطلع العام الحالى، بقتل اثنين من جنودها العام الماضى وإصابة آخرين. وذكر نادى الأسير أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أيضا "الفتى إيهاب أيمن خويرة (17 عاما)، وهو من ذوى الاحتياجات الخاصة".

 


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