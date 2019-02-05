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نائب وزير الخارجية: ملتزمون بمعايير الأمن والأمان لكافة محطات الطاقة النووية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:01 م
نائب وزير الخارجية: ملتزمون بمعايير الأمن والأمان لكافة محطات الطاقة النووية نائب وزير الخارجية السفير حمدى لوزا
كتب : أحمد جمعة
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التقى السفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية، يوكويا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحضور السفير عمر عامر، المندوب الدائم لمصر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع تناول مجالات التعاون المختلفة بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة فيما يتعلق ببناء مصر لمحطات طاقة نووية لتوليد الكهرباء، وتلبية احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة الكهربائية، حيث حرص "أمانو" على تأكيد دعم الوكالة الكامل لمصر في هذا الشأن.

ومن جانبه، أكد نائب وزير الخارجية على اهتمام مصر والتزامها الكامل بمعايير الأمن والأمان النوويين لكافة محطات الطاقة النووية التي سيتم إنشائها، مشيداً بالتعاون مع الوكالة في مجال التطبيقات النووية والأمن النووي والطاقة النووية، والتطلع إلى دعم الوكالة لجهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وأيضاً التعاون مع الوكالة لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المصرية بما يمكنهم من اكتساب المزيد من الخبرات العلمية والفنية، مؤكداً علي اهتمام مصر بدعم وتطوير برامج التعاون الفني في إطار حق الدول في الانتفاع من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقد أعرب "أمانو" عن تقدير الوكالة لما تقوم به مصر من جهد ملموس لدعم أنشطة الوكالة والاستفادة من الخبرات المتعددة في مجال نقل التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية، وتدريب الكوادر البشرية في العديد من الدول النامية، مشيراً إلى سعادته لزيارة مصر للمرة الثالثة منذ توليه مهام منصبه عام 2009، مضيفاً أن مصر تعد من الدول المرشحة لاستضافة مؤتمر الطاقة النووية الذي سيعقد عام 2021.


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