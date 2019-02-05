نائب محافظ بورسعيد: 462.3 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات بالمحافظة خلال 4 سنوات

بورسعيد – السيد فلاح

قال الدكتور محمد هانى غنيم، نائب محافظ بورسعيد، إن اللقاء الذى جمعة بصبحة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والطلابية بالمحافظة بالرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة رئيس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء، تناول أبرز الإنجازات التي تمت فى محافظة بورسعيد منذ عام 2014 في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن اللقاء منح كل قيادات المحافظة طاقة للعمل 24 ساعة دون عناء.

وأضاف نائب محافظ بورسعيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن لقاء الرئيس السيسى تم فيه عرض متطلبات محافظة بورسعيد، بالإضافة إلى المعوقات التى يمكن أن تواجهها المحافظة فى تنفيذ عدد من المشروعات، ووجه الرئيس بتذليل كافة العقبات، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وسرعة الانتهاء من كافة المشروعات الجارية، خاصة الانتهاء من تطوير الممشى وسرعة الانتهاء من مستشفى جامعة بورسعيد ليكون جاهز لمنظومة التأمين الصحى الشاملة الجديدة.

وتابع الدكتور محمد هانى غنيم، أن أبرز الأرقام التى تم عرضها على الرئيس السيسى فى لقاء اليوم هو إجمالي قيمة الاستثمارات التي تمت بمحافظة بورسعيد خلال الأربع السنوات الماضى والتى بلغت حوالي 462 مليار جنيه و340 مليون جنيه في العديد من القطاعات، ومنها مشروع تنمية شرق بورسعيد.