موجز 6 مساء.. التموين: الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية يغطى 4 أشهر

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتورعلى مصيلحى، أن هناك احتياطى استراتيجى للسلع الاساسية يغطى نحو 4 أشهر، ولم يحدث قبل هذه الفترة توافر للسلع بهذا الشكل، وفى مقدمتها القمح والذى يصل مخزونة إلى 3.6 شهر، والسكر إلى 4.4 شهر.

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتورعلى مصيلحى، أن هناك احتياطى استراتيجى للسلع الاساسية يغطى نحو 4 أشهر، ولم يحدث قبل هذه الفترة توافر للسلع بهذا الشكل، وفى مقدمتها القمح والذى يصل مخزونة إلى 3.6 شهر، والسكر إلى 4.4 شهر.

يحتفل اليوم، الثلاثاء، البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى بعيد ميلاده الـ34، حيث ولد فى 5 فبراير عام 1985.

أعلن الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه إنبى على استاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم إمارة الشارقة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بالسيد جان كريستوف كيمار، نائب الرئيس التنفيذى للشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة شركات بيجو العالمية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة آخر التطورات الخاصة ببعض المشروعات التنموية الكبرى بالدولة.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

قالت منى الشافعى، إحدى الفتيات المشاركة فى اللقاء الموسع للرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية للقيادات التنفذية والشعبية والطلابية بمحافظة بورسعيد، بمشاركة المحافظ ورئيس الوزراء ومجموعة وزارية موسعة، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية للرئيس مع قيادات وأجهزة المحافظات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يرسى قواعد جديدة لتعامل الدولة مع الشباب من خلال خلق جيل جديد له احتكاك مباشر مع القيادات التنفيذية والاستماع للمناقشات بين الوزراء وكذالك المحافظين.

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للإعلان عن مسابقة العقود المؤقتة لتعيين خريجين جدد لسد العجز فى المدارس الحكومية.

أعلن البنك المركزى أن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى ارتفع بنحو65 مليار جنيه، ليصل فى نهاية نوفمبر الماضى إلى 761ر3 تريليون جنيه مقابل 696ر3 تريليون جنيه فى أكتوبر السابق له.

جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التأكيد على استمرار الدولة على نهجها فى حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسوّل له نفسه التعدى على المال العام واستباحة حرمته والعبث به.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعيين الدكتور محمد أبو زيد الأمير محمود نائبا لرئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، وذلك لمدة 4 سنوات.

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى وتعويم الجنيه، كانت حتمية ولابد منها، مضيفا: "يجب أن نعلم أين كنا وأين أصبحنا، كان عندنا أزمة زيت وسكر وأرز، ومواقف يندى لها الجبين فى بطاقات التموين، وكان هناك ما يسمى بالبطاقات الرقمية، والآن اختلفت الأمور تماماً، فإذا أردنا الإصلاح، علينا أن نتفق على قواعد".

أكدت وزارة الصحة والسكان، على أن حريق مستشفى الصحة النفسية بالخانكة نشب فى أشجار بأرض زراعية بجوار المستشفى ولم يسفر عن إصابات وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحريق.

شهدت عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق، تزامنا مع حالة التقلبات الجوية والتحول فى درجات الحرارة الذى متوقع أن تشهده الساعات المقبلة.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً، بشأن الترخيص لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء منطقة تكنولوجية على مساحة 75 فداناً بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة مقسمة إلى قطعتين.