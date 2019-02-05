موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انخفاض درجات الحرارة غداً وسقوط أمطار والصغرى بالقاهرة 14 درجة

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

العصار يبحث مع سفير المملكة المتحدة بالقاهرة سبل تعزيز التعأون المشترك

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، السير جيفرى آدامز سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة اليوم، لبحث سبل تعزيز موضوعات التعأون المشترك بين الجانبين.

رئيس البرلمان الأفريقى: الرئيس السيسى يحظى بحب وتقدير كبيرين بالقارة السمراء

رحب رئيس البرلمان الأفريقى روجيه ندودانج برئاسة مصر بقيادة الرئيس عبد ألفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى التى تبدأ الأحد القادم وتستمر لمدة عام، قائلا: "إننا نتطلع لرئاسة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى وهو يحظى بحب وتقدير كبيرين من القادة والحكومات والشعوب بالدول الأفريقية".

حجر المطار الصحى يشدد إجراءات فحص القادمين من 35 دولة.. تعرف على التفاصيل

بدأت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة، ،تشديد الإجراءات والمتابعة على الركاب القادمين من عدة دول، وتطعيم القادمين من 35 دولة إفريقية، وأمريكية وذلك بسبب انتشار الحمى الصفراء وشلل الأطفال، وذلك للأطفال من سن 9 أشهر وأكثر، يأتى ذلك بناءا على منشور من الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة.

نائب وزير الخارجية: ملتزمون بمعايير الأمن والأمان لكافة محطات الطاقة النووية

التقى السفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية، يوكويا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحضور السفير عمر عامر، المندوب الدائم لمصر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات عن المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس

بعد أن نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد ألفتاح السيسى، رقم 420 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومتى مصر وروسيا بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر العربية، والموقعة فى موسكو بتاريخ 23-5-2018، يقدم "اليوم السابع" أهم 10 معلومات عن المنطقة الروسية ومراحل التفأوض.

أنشطة مكثفة ضمن التدريبات المشتركة (الصباح -1/ اليرموك -4) بالكويت

تواصل عناصر من القوات المسلحة المصرية والكويتية، تنفيذ أنشطة وفعاليات التدريبات المشتركة (الصباح -1) و( اليرموك -4) والتى تنفذ على مدار عدة أيام بنطاق المياه الإقليمية والقواعد الجوية لدولة الكويت.

شيخ الأزهر الشريف يختتم زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة

غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الثلاثاء، أبو ظبي، مختتما زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

إخماد حريق محدود بجراج سيارات داخل مبنى ماسبيرو دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق محدود نشب بجراج سيارات داخل مبنى ماسبيرو دون وقوع ثمة إصابات.

البابا فرنسيس يغادر الإمارات بعد زيارة استغرقت 3 أيام

غادر البابا فرنسيس بابا ألفاتيكان، الإمارات العربية المتحدة، بعد مشاركته فى أول قداس بمنطقة الخليج العربى، بحضور أكثر من 130 ألف شخص.

"خلع وطلاق وإثبات نشوز".. اعرف تكاليف دعأوى الخلافات الزوجية

آلاف الدعأوى تنظر يوميا أمام محاكم الأسرة لإنهاء إجراءات قانونية بعد نشوب الخلافات الزوجية الناشئة بين الزوجات والأزواج، يتكبد خلالها طرفى النزاعات نفقات مالية كبيرة بداية من دعأوى التطليق خلعا أو الطلاق للضرر مرورا بدعأوى نفقات العدة والمتعة ونفقة الأطفال حتى إثبات النشوز والطاعة.

الطقس ميكس.. اعرف توقعات حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمواطنين× 12 معلومة

تشهد البلاد خلال الأسبوع الجارى موجة من التقلبات الجوية ما بين ارتفاع فى درجات الحرارة فى النصف الأول من الأسبوع الجارى يعقبة انخفاض ملحوظ فى الدرجات فى النصف الثانى من الأسبوع الجارى أيضا.