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منطقة الإسكندرية الأزهرية تكثف استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسى الثانى

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 02:50 م
منطقة الإسكندرية الأزهرية تكثف استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسى الثانى اجتماع المنطقة الأزهرية بالإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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اجتمع الدكتور أحمد مصطفى عبدالحميد رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية والوكيل الثقافى للمنطقة محمد مصطفى المصرى، ورئيس مكتب الطلاب الوافدين بالمنطقة الأستاذ أحمد البرجى، وبحضور مسئولى شئون الطلاب بالمعاهد التى بها طلاب وافدين، وذلك للوقوف على الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى، والتأكيد على بعض التعليمات بديون المنطقة اليوم الثلاثاء.

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية، على عدم إعطاء الطالب الوافد أى إثبات قيد أو إفادة أو بيان حالة إلا عن طريق مكتب الوافدين بالمنطقة وحصر الطلاب الوافدين، والطلاب الذين قدموا للمعهد إثبات حصولهم على الإقامة والطلاب الذين لم يقدموا.

والإلتزام بالتعليمات الموجودة بصدر دفتر المواظبة ومتابعة الغياب يوميًا وإرساله أسبوعيًا إلى المنطقة والتعامل مع مكتب الوافدين فى تسليم الغياب والمواظبة مع مسئولى شئون الطلاب للوقوف على ما يستجد على الطالب.

وتفعيل دور الأخصائى الاجتماعى من خلال دفتر المواظبة للوقوف على حالة الطالب الاجتماعية والاهتمام بالطلاب الوافدين ومشاركتهم فى جميع الأنشطة وحصر الطلاب المتميزين منهم لتكريمهم من قبل مشيخة الأزهر الشريف.


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