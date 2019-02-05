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مسئولة بالبريد تختلس 97 ألف جنيه من تبرعات مؤسسة طبية خيرية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:41 ص
مسئولة بالبريد تختلس 97 ألف جنيه من تبرعات مؤسسة طبية خيرية أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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اختلست مسئولة بالبريد، أكثر من 97 ألف جنيه من أموال التبرعات الخاصة بمؤسسة طبية خيرية، حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام"رضا . س . ع " وكيل أحد مكاتب البريد التابع لمنطقة بريد شرق القاهرة ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة باختلاس سبعة وتسعون ألف وأربعمائمة وثمانون جنيهاً من بعض أموال العملاء الخاصة بحسابات التبرعات لإحدى المؤسسات الطبية الخيرية، عن طريق قيامها بإجراء عمليات استرجاع للمبالغ التى يتم التبرع بها، واستقطاع جزء منها والاستيلاء عليها لنفسها دون وجه حق .
 
بمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وقامت بسداد مبلغ مالى قدره (65,820 خمسة وستون ألف وثمانئمائة وعشرون جنيهاً ) وأبدت استعدادها لسداد باقى الملبغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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