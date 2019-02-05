محافظ بنى سويف يشارك طلاب المدارس برنامج سياحة اليوم الواحد

بنى سويف :هانى فتحى

شارك المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، فى حضور فعاليات برنامج سياحة اليوم الواحد بواحة وهرم ميدوم لطلاب المدارس من الابتدائية للثانوية، فى إطار الخطة الطموحة التى تتبناها المحافظة فى هذه الفترة لإحداث نقلة نوعية فى مجال السياحة ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة.

حيث تابع المحافظ جانبًا من الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية التى تضمنها البرنامج، وتبادل الحديث مع الطلاب والتقط الصور التذكارية معهم، مؤكداً أن محافظتهم تزخر بالعديد من المقومات التاريخية الطبيعية التى تؤهلها لأن تكون من أوائل المحافظات سياحيا، مطالباً الطلاب بضرورة البحث والتعرف على تاريخ وحضارة وطنهم الغالى وامكانياته الفريدة، وأن يكونوا خير سفراء لمجتمعهم فى كل مكان.

وتنوعت الأنشطة الترفيهية لتشمل مجموعة من الفقرات ذات الطابع الفرعوني والفولكلور الشعبي ومشاركة عدد من مواهب المحافظة في أداء عروض فنية وغنائية واستعراضات تحكي التاريخ والتراث والعادات الفرعونية القديمة بالإضافة إلى العروض التي تلقي الضوء على التراث الشعبي لمحافظة بني سويف ، فيما قدمت فرقة الشباب والرياضة استعراض فرعوني بالإضافة إلى استعراض نوبي واسكندراني والصعيدي والتنورة لفرقة وزارة الشباب ، واستعراض لمواهب المدراس والفرقة النحاسية والفلكور الشعبي والأناشيد الوطنية وعرض للموسيقى العربية فضلا عن تنظيم ماراثون جري شارك فيه طلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية.

و عبر الطلاب عن سعادتهم الكبيرة بمشاركة المحافظ لهم فى الرحلة، مؤكدين اندهاشهم وانبهارهم بمنطقة الواحة وهرم ميدوم، والذى يعد أقدم هرم فى التاريخ، مطالبين بتكرار هذه الرحلات وأنهم سيدعون زملائهم وأقاربهم من كل مكان وبكل الوسائل لزيارة الواحة والمعالم السياحية بالمحافظة ولكى يتعرفوا عل روعة بنى سويف وجمالها وتاريخها العظيم.

من جهته أكدت سهام يوسف ،وكيل مديرية التربية والتعليم، على أن مشاركة المحافظ للطلاب اليوم تمثل اضافة قوية وتشجيعاً على استمرار ونجاح مثل هذه الأنشطة ضمن خطة يتبناها المحافظ بنفسه، ويتعاون فى تنفيذها التربية والتعليم، والشاب والرياضة ، وإدارة السياحة بالمحافظة وكل الأطراف المعنية، مشيرا إلى البرنامج السياحى لهذا اليوم يعد الأكبر، حيث شارك أكثر من 2000 طالب وطالبة من مراحل التعليم المختلفة بـ 21 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية السبع.

وأِشار أحمد سرور ، إلى فريق العمل المتكامل الذي شكله المحافظ المستشار هاني عبد الجابر لتشجيع السسياحة ، بدأ بالفعل في تنفيذ خطوات عملية للدفع بالقطاع وتنمية روح الإنتماء والولاء للطلائع والشباب من أبناء المحافظة وتعريفهم بقيمة الأثار التاريخية التي تمتلكها المحافظة ، مشيرا إلى أم مشاركة المديرية في هذه الخطة تعد ضمن مجموعة أنشطة وبرامج توعوية ورياضية وثقافية يتم تنفيذها بشكل مستمر.

فيما أكدت رانيا عزت، مديرة السياحة، على أنة هذه الفعاليات جاءت بناء على توجيهات المحافظ باستمرار هذه الرحلات على مدار العام خاصة فترة الاجازات مع امكانية دعوة مدارس من محافظات أخرى لتنشيط السياحة الداخلية بالمنطقة وباقى المعالم السياحية بالمحافظة، مشيرة إلى الخطة التى وضعتها المحافظة، وتحت إشراف المحافظ وتنفذها إدارة السياحة لرفع وعى الطلاب بالقيمة التاريخية والحضارية للمحاافظة وتشجيع السياحة، وأن تتبؤ بنى سويف مكانتها فى الأجندة السياحية لمصر.

رافق المحافظ خلال جولته أحمد سرور، مدري عام الشباب والرياضة ، وسهام وكيل مديرية التربية والتعليم ، ورانيا عزت، مديرة السياحة بالمحافظة ، وإيمان نائب رئيس مركزومدينة الواسطى، وعدد من التنفيذيين من التربية والتعليم والسياحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى.