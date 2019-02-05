محافظ المنيا يوجه بتكثيف حملات إزالة التعديات ورفع الإشغالات وتطبيق القانون

فريق المحافظات

شدد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، على استكمال حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وتنفيذ القانون علي الجميع، مع ضرورة تفعيل حملات المرافق، وإزالة الإشغالات ورفع التراكمات والقمامة بشكل يومي، والتنسيق مع المرور للقيام بحملات يومية لرفع الإشغالات والباعة الجائلين في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وكلف المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي رؤساء المراكز والمدن، باستمرار أعمال الصيانة الدورية للطرق وإحلال وتجديد الكشافات القديمة على الطرق بكشافات ليد الموفرة للطاقة، مع استمرار أعمال التشجير والتجميل بكل مداخل وطرق المحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالإسراع في اعمال حصر لكافة المباني الآيلة للسقوط، ولجميع الكباري والمزلقانات والمعديات بالمحافظة، والتي تحتاج إلى صيانة فورية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتجنب حدوث أي كارثة، مؤكدا علي أهمية العمل على تقديم وتيسير خدمات للمواطن وتفقد أحوال الشارع أولا بأول.