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محافظ القليوبية يبحث إنشاء موقف متعدد الطوابق بشبين القناطر

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 02:01 م
محافظ القليوبية يبحث إنشاء موقف متعدد الطوابق بشبين القناطر جانب من الاجتماع
القليوبية - إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا لمناقشة انشاء موقف متعدد الطوابق بشبين القناطر لخدمة اهالي المدينة ولتسيير الحركة المرورية وايجاد فرص عمل للشباب، حيث تم الاتفاق علي انشاء محلات تجارية بالموقف وجراش عمومي للسيارات، كما طالب المحافظ بسرعة الانتهاء من دراسة الجدوي المالية والاقتصادية للمشروع.

وكلف المحافظ، الجهاز التنفيذي بسرعة الانتهاء من الاجراءات المالية والادارية والقانونية للبدء في تنفيذ المشروع فورا والانتهاء منه لخدمه اهالي المدينة واستغلال الارض المهدرة منذ فترة طويلة ومنع انتشار المواقف العشوائية، مشيرا إلي انه بعد الانتهاء من دراسة الجدوي سيتم توفير التمويل المالي للمشروع واسناده لاحدي شركات المقاولات لتنفيذه.
 
وجاء الاجتماع بحضور الدكتور عواد احمد على السكرتير العام، واللواء محمد عبد الوهاب السعدنى السكرتير العام المساعد، وغريب احمد على رئيس مدينه شبين القناطر، والمهندسة وفاء شرف مدير مديريه الاسكان، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، وأحمد سعد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسى للمحافظة، ومحمد الهادى مدير ادارة مشروع مواقف السيارات.
 
 
 
 
 

 


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