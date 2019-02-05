محافظ الفيوم لرؤساء المدن: تصدوا للتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

الفيوم رباب الجالي

ترأس اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذى عُقد اليوم بحضور اللواء خالد شلبي مدير الأمن، والعميد محمد فاروق رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، والمهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة المساعد، والعقيد أيمن عبدالعزيز المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة.



بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن، وتناولت مناقشات المجلس عدداً من الموضوعات الحيوية فى مختلف القطاعات.



وأصدر محافظ الفيوم توجيهات مشددة لرؤساء مجالس المدن بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات، وكلف كل مركز بعمل منظومة محددة للنظافة للعرض عليه ، كما شدد على ضرورة التصدى الحازم لمشكلة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتنسيق مع الشرطة لإزالة كافة التعديات فور حدوثها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع سرعة تنظيم حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية المتاخمة للطريق الدائرى حول مدينة الفيوم والطريق السياحى، كما وجه المحافظ برفع الإشغالات من الشوارع والميادين بكافة أنحاء المحافظة، مع دراسة توفير أماكن بديلة للأسواق المجمعة بعيداً عن خطوط السير منعاً للاختناقات المرورية، كما أصدر توجيهاته بتشكيل حملة من قطاع الكهرباء ومباحث الكهرباء ومجالس المدن لإزالة التعديات على التيار الكهربائى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.



كما تناول المجلس التنفيذى أعمال تطهير الترع والمصارف، وأصدر المحافظ توجيهات لوكيل وزارة الري بالحفاظ على نظافة المناطق المتاخمة للمجارى المائية بعد رفع مخلفات التطهير منها، كما تم طرح ملف أراضي أملاك الدولة التى تقدم واضعو اليد بطلبات لتقنينها، وكلف محافظ الفيوم مسئولى أملاك الدولة بسرعة إنهاء إجراءات عقود التقنين، وأكد على رؤساء مجالس المدن بأن تكون المعاينة على الطبيعة وأن تمتاز بالجدية وأن يكون التقدير حقيقى ومناسب وشاملاً لحق الانتفاع، مشدداً على أنه سيتم محاسبة المقصرين فى آداء الأعمال المنوطة بهم واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم، كما كلف المحافظ، مدير عام الطرق بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة الطرق وعرض آلية للتنفيذ فى أسرع وقت.



كما أصدر المحافظ توجيهات مشددة لمسئولى أملاك الدولة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، بضرورة عمل حصر شامل لكافة الأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة وتشكيل لجنة بكل مركز لمراجعة كافة التعاقدات المبرمة مع الشركات المدنية ورجال الأعمال، كعقود الايجار وحق الانتفاع وتشغيل بعض المشروعات، والتشديد على انتظام سداد مستحقات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وفسخ العقود المخالفة، وذلك فى إطار السعى لتعظيم موارد الدولة وزيادة موارد المحافظة لتنفيذ المشروعات التنموية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، كما أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين البيئة المبنية خاصة بمناطق الامتدادات غير المخططة على أطراف ومداخل المدن وحول الطرق الدائرية والإقليمية، من خلال تشطيب الواجهات الخارجية للمبانى القائمة والجارى تنفيذها، وكذلك عدم توصيل المرافق لأى عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهاتها غير مكتملة التشطيب الخارجى، وتشكيل لجنة متابعة برئاسة سكرتير عام المحافظة المساعد وإعداد تقرير شهرى بهذا الشأن.



كما شدد محافظ الفيوم خلال الاجتماع على ضرورة التوصيل الفورى للمرافق لجميع المدارس وتكليف فرع هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع مجالس المدن للمتابعة فى هذا الشأن، مشيراً إلى أهمية التوسع فى تعميم تجربة الطاقة الشمسية بالمصالح الحكومية والمدارس بوصفها طاقة نظيفة ومنخفضة التكاليف، كما أصدر توجيهاته لمدير عام التخطيط بسرعة الانتهاء من إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة.



كما تم خلال الاجتماع عرض جهود مديرية الطب البيطرى للحد من انتشار الأمراض خاصة الحمى القلاعية وإجراءات الحملة القومية الأولى لهذا العام للتحصين والترقيم والتسجيل التى بدأت يوم السبت الماضى 2 فبراير، وخطة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع مختلف الجهات لمحو أمية 500 ألف مواطن بالفيوم خلال عامين، وعرض تقرير بالطلبات المقدمة لإطلاق أسماء الشهداء على المدارس والجهات الرسمية الأخرى، وعرض خطة هيئة الإصلاح الزراعى لمنح 100 ألف رأس ماشية للمنتفعين بأراضى الإصلاح وأبناءهم بمختلف محافظات الجمهورية.

