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محافظ الغربية يبحث تنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من القمامة لأول مرة فى مصر

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:32 م
محافظ الغربية يبحث تنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من القمامة لأول مرة فى مصر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربيــــة - عادل ضرة
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التقى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بالوفد الفنى لشركة JST الكورية لمناقشة مقترح مشروع توليد الطاقة الكهربائية من مخلفات القمامة بعدما قامت المحافظة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الكورى لإعادة تدوير المخلفات الصلبة للقمامة بالمحافظة وتوليد الطاقة الكهربائية منها عن طريق إنشاء محطة بطاقة 2000 طن / يوم قمامة للمحطة الواحدة بنظام (B O T) لتوليد طاقة كهربائية من القمامة ومصنع لتوليد الطاقة الحرارية RDF البديلة لتشغيل أفران مصانع الأسمنت.

 

يتكون المقترح من 3 خطوط لتدوير القمامة الأول يقوم بفصل مكونات الوقود الحرارى لمصانع الأسمنت RDF والثانى فصل جميع المعادن عن طريق مجال مغناطيسى والثالث يقوم بحرق المتبقى فى منظومة أمنة تمامًا بيئيًا، حيث لا يوجد أى متخلفات أو تراكمات من القمامة.

 

يأتى ذلك فى إطار اهتمام محافظ الغربية بوضع منظومة متكاملة للتخلص الأمن من القمامة والقضاء على كافة التراكمات والاستفادة منها فى مجالات توليد الطاقة فيما لا يضر بالبيئة وأيضًا تشجيع الاستثمار الأجنبى ودخول صناعة جديدة لأول مرة فى مصر لتوليد الطاقة الكهربائية من القمامة.

 

وخلال اللقاء أكد محافظ الغربية على استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع الشركة الكورية فى متطلباتها لإيجاد دراسة الجدوى الفنية والمالية لتقديمها للمحافظة لإنهاء التعاقد على المشروع.


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