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محافظ الإسكندرية يتفقد المحطة الوسيطة بمحرم بك (صور)

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 06:05 م
محافظ الإسكندرية يتفقد المحطة الوسيطة بمحرم بك (صور) الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية خلال تفقد المحطة
الإسكندرية جاكلين منير
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تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم المحطة الوسيطة لجمع القمامة بمحرم بك والتى تخدم منطقة كبيرة بالمحافظة حيث تستقبل ما يقرب من 1500 طن يومياً، وخلال الجولة التفقدية تم المرور على مركز معالجة المخلفات الطبية، و مراحل معالجة المخلفات، وورش المعدات و السيارات، ومحطة تموين سيارات شركة نهضة مصر بالسولار، بمقر المحطة الوسيطة بمحرم بك، جاء ذلك بحضور اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، و الدكتور وليد عبد العظيم مستشار المحافظ لشئون البيئة، و المهندس حسام عبد الدايم رئيس مجلس إدارة الشركة و المهندس أسامة الخولى العضو المنتدب لشركة نهضة مصر.

وأكد المحافظ دعمه الكامل لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية باعتبارها كيان وطنى كبير مملوك للدولة ولأهل الإسكندرية، متمنيا للشركة التوسع وزيادة العمل على الأرض، لافتا إلى أن جهود الشركة خلال الفترة الماضية كبير وخاصة بعد زيادة معداتها، كما أن نجاح أى شركة قائم على تعاون جميع العاملين بها و هذا ما هو وأضح من العاملين بنهضة مصر.

محافظ الإسكندرية يتفقد المحطة الوسيطة بمحرم بك (1)
محافظ الإسكندرية يتفقد المحطة الوسيطة بمحرم بك (1)

 

محافظ الإسكندرية يتفقد المحطة الوسيطة بمحرم بك (2)
محافظ الإسكندرية يتفقد المحطة الوسيطة بمحرم بك (2)

 

محافظ الإسكندرية يتفقد المحطة الوسيطة بمحرم بك (3)
محافظ الإسكندرية يتفقد المحطة الوسيطة بمحرم بك (3)

 

محافظ الإسكندرية يتفقد المحطة الوسيطة بمحرم بك (4)
محافظ الإسكندرية يتفقد المحطة الوسيطة بمحرم بك (4)

 

محافظ الإسكندرية يتفقد المحطة الوسيطة بمحرم بك (5)
محافظ الإسكندرية يتفقد المحطة الوسيطة بمحرم بك (5)

 


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