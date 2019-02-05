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محافظة كفر الشيخ تنفى القبض مدير عام الطرق بالمحافظة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 06:53 م
محافظة كفر الشيخ تنفى القبض مدير عام الطرق بالمحافظة محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أصدرت محافظة كفر الشيخ، بياناً، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم، أكدت فيه عدم صحة الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعى، بخصوص القبض على المهندسة تهانى النجار مدير عام الطرق بالمحافظة، بتهمة "الرشوة"، مشيرة إلى أنها تمارس عملها بشكل طبيعى ومنتظم.

وأكدت المحافظة خلال بيانها، أنه لا صحة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى، حول القبض عليها، مطالبة المواطنين بتحرى الدقة فيما يُنشر والبعد عن الشائعات التى تهدد الأمن والسلام الاجتماعي.

وكانت صفحات التواصل الإجتماعى ، تداولت اليوم، منشورات تفيد القبض على مدير عام الطرق بكفر الشيخ، متلبسة برشوة.


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